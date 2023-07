Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag nahezu unbewegt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Henkel vz zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Henkel vz-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 71,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr bei 71,60 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Henkel vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 71,82 EUR aus. Das Tagestief markierte die Henkel vz-Aktie bei 71,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 71,54 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 24.933 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.05.2023 auf bis zu 78,84 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 59,12 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 17,43 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 66,91 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Henkel vz am 04.05.2023. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.509,00 EUR im Vergleich zu 5.092,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Henkel vz dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 14.08.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,09 EUR je Henkel vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in Henkel vz angefallen

Historische DAX-Aufsteiger: Diese Unternehmen konnten bisher mit ihren Aktien in die erste Börsenliga vorrücken

Juni 2023: Experten empfehlen Henkel vz-Aktie mehrheitlich zum Verkauf