Henkel vz Aktie News: Henkel vz verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Die Aktie von Henkel vz zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 71,56 EUR zeigte sich die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Wert von 71,56 EUR bewegte sich die Henkel vz-Aktie um 09:07 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Henkel vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 71,58 EUR an. In der Spitze büßte die Henkel vz-Aktie bis auf 71,40 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 71,54 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.459 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.05.2023 bei 78,84 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 59,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 17,38 Prozent würde die Henkel vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 66,91 EUR.

Am 04.05.2023 äußerte sich Henkel vz zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite standen 5.509,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.092,00 EUR umgesetzt.

Die Henkel vz-Bilanz für Q2 2023 wird am 10.08.2023 erwartet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Henkel vz möglicherweise am 14.08.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,09 EUR je Henkel vz-Aktie.

