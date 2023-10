Henkel vz Aktie News: Anleger schicken Henkel vz am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

Henkel vz im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Der Henkel vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 67,00 EUR.

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 67,00 EUR. Die Henkel vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 66,84 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 67,12 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 105.562 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 19.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 78,84 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 60,64 EUR am 08.11.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 68,60 EUR angegeben.

Henkel vz ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig wurden 5.509,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 5.271,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 09.11.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Henkel vz rechnen Experten am 14.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 4,27 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

