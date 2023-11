Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag gefragt

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Henkel vz. Zuletzt ging es für das Henkel vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 72,32 EUR.

Um 11:46 Uhr sprang die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 72,32 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Henkel vz-Aktie bei 72,46 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 72,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 54.045 Henkel vz-Aktien.

Bei 78,84 EUR markierte der Titel am 19.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,02 Prozent. Am 09.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 63,08 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 12,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 69,64 EUR für die Henkel vz-Aktie.

Henkel vz ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Henkel vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.609,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.642,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 04.03.2024 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Am 20.02.2025 wird Henkel vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Henkel vz im Jahr 2023 4,41 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

