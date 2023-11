Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Nachmittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Henkel vz gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Henkel vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 71,68 EUR ab.

Die Henkel vz-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 71,68 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Henkel vz-Aktie ging bis auf 71,54 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 72,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 214.483 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Am 19.05.2023 markierte das Papier bei 78,84 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Henkel vz-Aktie somit 9,08 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 63,08 EUR am 09.01.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Henkel vz-Aktie 13,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 69,64 EUR je Henkel vz-Aktie an.

Henkel vz ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite hat Henkel vz im vergangenen Quartal 5.609,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Henkel vz 5.642,00 EUR umsetzen können.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 20.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Henkel vz im Jahr 2023 4,41 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

