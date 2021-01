Henkel vz-Aktie aktuell: Henkel vz tendiert südwärts

Die Henkel vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 88,80 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der derzeit bei 13.820 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Henkel vz-Aktie bis auf 88,68 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 88,74 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 118.799 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.02.2020 bei 96,62 EUR. Am 16.03.2020 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 62,24 EUR.

Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 93,07 EUR angegeben. Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 5,14 EUR je Henkel vz-Aktie.

Die Henkel AG & Co. KGaA ist ein weltweit tätiger Entwickler und Produzent von Markenartikeln sowie Technologien im Konsumenten- und Industriegeschäft. Die Produkte und Technologien des Konzerns kommen in zahlreichen Bereichen zum Einsatz: Haushalt, Handwerk, Körperpflege und Kosmetik, Büro, Schule, Hobby, aber auch in der Automobil-, Elektronik- und Verpackungsindustrie. Dementsprechend setzt sich das Produktsortiment aus Kleb- und Dichtstoffen, Wasch- und Reinigungsmitteln sowie Haarwasch- und anderen Pflegemitteln, Hautpflegeprodukten, Deodorants, Bade- und Duschzusätzen und Zahnpflegeprodukten zusammen. Zu den bekanntesten Marken des Unternehmens gehören unter anderem Bref, Fa, Pattex, Persil, Perwoll, Pril, Pritt, Schauma, Sil, Somat, Spee und taft.

