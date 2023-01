Henkel vz Aktie News: Henkel vz gewinnt am Vormittag

Die Henkel vz-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 67,18 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Henkel vz-Aktie sogar auf 67,36 EUR. Mit einem Wert von 66,84 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.685 Henkel vz-Aktien.

Am 18.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 80,34 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,38 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.04.2022 bei 56,56 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Henkel vz-Aktie 18,78 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 64,92 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Henkel vz am 08.11.2022 vor. Henkel vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.642,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.958,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 07.03.2023 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 22.02.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Henkel vz-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 3,98 EUR fest.

