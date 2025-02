Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Dienstagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Henkel vz. Mit einem Wert von 84,84 EUR bewegte sich die Henkel vz-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Bei der Henkel vz-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 84,84 EUR. Die Henkel vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 85,22 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Henkel vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 84,84 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 85,18 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.246 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 86,92 EUR erreichte der Titel am 11.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Kursplus von 2,45 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.03.2024 bei 66,86 EUR. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 21,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,97 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 87,55 EUR angegeben.

Am 05.03.2020 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,02 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,02 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2025 veröffentlicht. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Henkel vz möglicherweise am 11.03.2026 präsentieren.

In der Henkel vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,35 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

