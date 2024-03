Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Montagnachmittag schwächer

So bewegt sich Henkel vz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 73,50 EUR abwärts.

Der Henkel vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 73,50 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Henkel vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 73,18 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 74,54 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 155.263 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.05.2023 bei 78,84 EUR. 7,27 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,02 EUR. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 11,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,93 EUR. Im Vorjahr hatte Henkel vz 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 71,45 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Henkel vz am 09.11.2023. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,14 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.609,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.976,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2024 terminiert. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 07.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 4,68 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

