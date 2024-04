Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Vormittag nordwärts

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Henkel vz gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Henkel vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 71,94 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die Henkel vz-Papiere um 09:06 Uhr 1,1 Prozent. In der Spitze gewann die Henkel vz-Aktie bis auf 72,54 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 72,32 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 17.887 Henkel vz-Aktien.

Am 20.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 78,84 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,59 Prozent hinzugewinnen. Bei 65,88 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Henkel vz-Aktie 9,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Henkel vz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,06 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 72,09 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Henkel vz am 09.11.2023 vor. Mit einem Umsatz von 5.609,00 EUR, gegenüber 5.976,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,14 Prozent präsentiert.

Henkel vz dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Henkel vz ein EPS in Höhe von 4,71 EUR in den Büchern stehen haben wird.

