Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Donnerstagnachmittag fester

Aktien in diesem Artikel Henkel 69,64 EUR

0,06% Charts

News

Analysen

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 78,12 EUR. Die Henkel vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 78,54 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 77,78 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 156.970 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Bei 78,54 EUR markierte der Titel am 18.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 0,54 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 57,30 EUR fiel das Papier am 18.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 26,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 66,77 EUR an.

Am 04.05.2023 äußerte sich Henkel vz zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.509,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Henkel vz einen Umsatz von 5.092,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.08.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Henkel vz rechnen Experten am 14.08.2024.

Den erwarteten Gewinn je Henkel vz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,02 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Henkel-Aktie steigt auf Jahreshoch - SocGen-Studie äußerst sich optimistisch

Henkel-Aktie abverkauft: Henkel steigert Umsatz - Ziele fürs Gesamtjahr bestätigt

Henkel vz-Aktie: Was Analysten von Henkel vz erwarten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Henkel KGaA St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel KGaA St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel KGaA St.

Bildquellen: Henkel AG