Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag leichter

Henkel vz im Fokus

Die Aktie von Henkel vz gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Henkel vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 71,90 EUR.

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 71,90 EUR. In der Spitze büßte die Henkel vz-Aktie bis auf 71,80 EUR ein. Bei 71,88 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 2.322 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 78,84 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 9,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 59,12 EUR am 29.09.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Henkel vz-Aktie bei 69,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Henkel vz am 04.05.2023. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.509,00 EUR im Vergleich zu 5.271,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2023 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 14.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,24 EUR je Henkel vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Henkel vz abgeworfen

Henkel-Aktie gewinnt: Henkel zieht Jahresprognosen an

DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Henkel vz-Investment eingefahren