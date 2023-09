Henkel vz Aktie News: Henkel vz verzeichnet am Mittag Verluste

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 67,96 EUR.

Die Henkel vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 0,9 Prozent auf 67,96 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Henkel vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 67,90 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 68,42 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 34.292 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.05.2023 bei 78,84 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,01 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 59,12 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 13,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 69,27 EUR aus.

Am 04.05.2023 hat Henkel vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.509,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.271,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 09.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 14.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Henkel vz-Aktie in Höhe von 4,27 EUR im Jahr 2023 aus.

