Henkel vz Aktie News: Anleger greifen bei Henkel vz am Dienstagmittag zu

Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 0,4 Prozent auf 63,26 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Henkel vz-Aktie bei 63,44 EUR. Bei 63,32 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 63.685 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 17.01.2022 markierte das Papier bei 83,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Henkel vz-Aktie. Am 29.04.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 56,56 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 68,86 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Henkel vz am 15.08.2022. Der Umsatz lag bei 5.271,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.968,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Henkel vz am 08.11.2022 präsentieren. Schätzungsweise am 14.11.2023 dürfte Henkel vz die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 3,87 EUR je Henkel vz-Aktie.

