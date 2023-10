Henkel vz Aktie News: Henkel vz verteidigt am Mittag Vortagesniveau

So bewegt sich Henkel vz

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Henkel vz. Mit einem Kurs von 67,14 EUR zeigte sich die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Bei der Henkel vz-Aktie ließ sich um 11:48 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 67,14 EUR. Die Henkel vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 67,38 EUR. Das Tagestief markierte die Henkel vz-Aktie bei 67,00 EUR. Mit einem Wert von 67,08 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 39.277 Stück.

Am 19.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 78,84 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,43 Prozent. Bei einem Wert von 60,64 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.11.2022). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Henkel vz-Aktie 10,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 68,60 EUR an.

Henkel vz ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Henkel vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.509,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.271,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.11.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 14.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz im Jahr 2023 4,27 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

