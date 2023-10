Henkel vz Aktie News: Henkel vz behauptet sich am Mittwochvormittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Henkel vz zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Bei der Henkel vz-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 67,12 EUR.

Bei der Henkel vz-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 67,12 EUR. Kurzfristig markierte die Henkel vz-Aktie bei 67,32 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Henkel vz-Aktie bei 67,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 67,08 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.719 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 78,84 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.05.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.11.2022 bei 60,64 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 9,65 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 68,60 EUR für die Henkel vz-Aktie.

Am 04.05.2023 legte Henkel vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Henkel vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.509,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.271,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Henkel vz am 09.11.2023 präsentieren. Am 14.11.2024 wird Henkel vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Henkel vz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,27 EUR fest.

