Henkel vz Aktie News: Henkel vz verteidigt Stellung am Montagmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Henkel vz zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Die Henkel vz-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 72,52 EUR.

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr bei 72,52 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der Henkel vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 72,66 EUR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Henkel vz-Aktie bis auf 72,32 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 72,52 EUR. Bisher wurden heute 44.114 Henkel vz-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,84 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.05.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,71 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 63,08 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Henkel vz-Aktie im Durchschnitt mit 70,36 EUR.

Am 09.11.2023 legte Henkel vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.609,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.642,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 20.02.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,34 EUR je Henkel vz-Aktie.

