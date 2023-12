Henkel vz Aktie News: Henkel vz stabilisiert sich am Montagvormittag

Aktie im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Henkel vz. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Henkel vz-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 72,56 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Henkel vz-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 72,56 EUR an der Tafel. Die Henkel vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 72,66 EUR an. Bei 72,40 EUR markierte die Henkel vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 72,52 EUR. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.532 Stück gehandelt.

Am 19.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,84 EUR an. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 8,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 63,08 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Henkel vz-Aktie bei 70,36 EUR.

Am 09.11.2023 legte Henkel vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5.609,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5.642,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Henkel vz am 04.03.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 20.02.2025 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,34 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich im Plus

DAX aktuell: DAX zeigt sich am Freitagnachmittag schwächer

Zuversicht in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell