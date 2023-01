Henkel vz Aktie News: Henkel vz gibt am Donnerstagmittag ab

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 66,16 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Henkel vz-Aktie bis auf 65,54 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 66,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 110.314 Stück.

Bei 79,86 EUR erreichte der Titel am 19.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 17,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.04.2022 (56,56 EUR). Mit einem Kursverlust von 16,97 Prozent würde die Henkel vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Henkel vz-Aktie im Durchschnitt mit 65,00 EUR.

Am 08.11.2022 hat Henkel vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Umsatzseitig wurden 5.642,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 4.958,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 07.03.2023 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 22.02.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 3,98 EUR je Henkel vz-Aktie.

