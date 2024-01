Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag im Plus

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Henkel vz. Zuletzt stieg die Henkel vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 73,16 EUR.

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 73,16 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Henkel vz-Aktie bei 73,16 EUR. Bei 72,82 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 4.093 Stück.

Am 19.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 78,84 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 7,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.01.2023 bei 64,06 EUR. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 12,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 70,36 EUR je Henkel vz-Aktie an.

Am 09.11.2023 legte Henkel vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,58 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.609,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.642,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2024 erfolgen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Henkel vz möglicherweise am 20.02.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,35 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Handel in Frankfurt: LUS-DAX liegt im Plus

Freundlicher Handel: DAX mit positivem Vorzeichen

Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Henkel vz-Aktie mit Buy