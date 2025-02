Henkel vz Aktie News: Anleger schicken Henkel vz am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von Henkel vz gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Henkel vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 83,70 EUR.

Die Henkel vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,5 Prozent auf 83,70 EUR ab. Der Kurs der Henkel vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 83,58 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 84,20 EUR. Zuletzt wechselten 133.098 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Bei 86,92 EUR markierte der Titel am 11.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 3,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.03.2024 bei 66,86 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,12 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 1,85 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,97 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 87,55 EUR je Henkel vz-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Henkel vz am 05.03.2020. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 4,95 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Henkel vz 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 11.03.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 11.03.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,35 EUR je Aktie belaufen.

