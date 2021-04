Henkel vz-Aktie aktuell: Henkel vz auf rotem Terrain

Die Henkel vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 97,36 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX, der im Moment bei 15.450 Punkten tendiert. In der Spitze büßte die Henkel vz-Aktie bis auf 97,00 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 97,04 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 85.038 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 99,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.04.2021 erreicht. Am 15.05.2020 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 75,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 100,47 EUR. Den erwarteten Gewinn je Henkel vz-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 5,23 EUR fest.

Die Henkel AG & Co. KGaA ist ein weltweit tätiger Entwickler und Produzent von Markenartikeln sowie Technologien im Konsumenten- und Industriegeschäft. Die Produkte und Technologien des Konzerns kommen in zahlreichen Bereichen zum Einsatz: Haushalt, Handwerk, Körperpflege und Kosmetik, Büro, Schule, Hobby, aber auch in der Automobil-, Elektronik- und Verpackungsindustrie. Dementsprechend setzt sich das Produktsortiment aus Kleb- und Dichtstoffen, Wasch- und Reinigungsmitteln sowie Haarwasch- und anderen Pflegemitteln, Hautpflegeprodukten, Deodorants, Bade- und Duschzusätzen und Zahnpflegeprodukten zusammen. Zu den bekanntesten Marken des Unternehmens gehören unter anderem Bref, Fa, Pattex, Persil, Perwoll, Pril, Pritt, Schauma, Sil, Somat, Spee und taft.

