Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag nahezu unverändert

Die Aktie von Henkel vz zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Die Henkel vz-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 71,84 EUR.

Die Henkel vz-Aktie zeigte sich um 09:05 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 71,84 EUR an der Tafel. In der Spitze gewann die Henkel vz-Aktie bis auf 72,04 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Henkel vz-Aktie bis auf 71,68 EUR. Bei 71,72 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 11.241 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.05.2023 bei 78,84 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Henkel vz-Aktie somit 8,88 Prozent niedriger. Am 05.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,88 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,94 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Henkel vz 1,85 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 73,00 EUR.

Henkel vz ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite hat Henkel vz im vergangenen Quartal 5.609,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Henkel vz 5.976,00 EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 07.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz im Jahr 2024 4,73 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

