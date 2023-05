Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Freitagvormittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Henkel 69,80 EUR

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 77,98 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Henkel vz-Aktie bis auf 77,98 EUR. Mit einem Wert von 78,22 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7.171 Henkel vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.05.2023 bei 78,54 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 57,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 66,77 EUR für die Henkel vz-Aktie aus.

Am 04.05.2023 hat Henkel vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite standen 5.509,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.092,00 EUR umgesetzt.

Am 10.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 14.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Henkel vz-Gewinn in Höhe von 4,02 EUR je Aktie aus.

