Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Henkel vz gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Henkel vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 71,40 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr wies die Henkel vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 71,40 EUR nach oben. Bei 71,66 EUR markierte die Henkel vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 71,22 EUR. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 48.717 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.05.2023 auf bis zu 78,84 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 10,42 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2022 Kursverluste bis auf 59,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 17,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 67,18 EUR.

Henkel vz ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite hat Henkel vz im vergangenen Quartal 5.509,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Henkel vz 5.092,00 EUR umsetzen können.

Henkel vz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 10.08.2023 präsentieren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Henkel vz möglicherweise am 14.08.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Henkel vz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,09 EUR fest.

