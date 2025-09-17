DAX23.740 +0,3%ESt505.487 +0,6%Top 10 Crypto16,35 -1,2%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.556 +0,2%Euro1,1757 -0,3%Öl67,06 -0,7%Gold3.655 +0,3%
Aktienkurs aktuell

Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag mit roten Vorzeichen

19.09.25 09:27 Uhr
Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Henkel vz gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Henkel vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 71,58 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA St.
65,00 EUR -1,00 EUR -1,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Henkel vz-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 71,58 EUR. Die Henkel vz-Aktie sank bis auf 71,46 EUR. Mit einem Wert von 71,56 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.486 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 10.03.2025 auf bis zu 88,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Henkel vz-Aktie somit 19,12 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 65,54 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.06.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 8,44 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,11 EUR, nach 2,04 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 83,34 EUR je Henkel vz-Aktie an.

Am 05.03.2020 legte Henkel vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,03 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Henkel vz 4,95 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,95 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 5,44 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Sector Perform für Henkel vz-Aktie nach RBC Capital Markets-Analyse

DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Henkel vz von vor 3 Jahren eingefahren

Bernstein Research veröffentlicht Investment-Empfehlung: Henkel vz-Aktie mit Market-Perform

Bildquellen: Henkel AG

