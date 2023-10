Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Donnerstagmittag stabil

Blick auf Henkel vz-Kurs

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von Henkel vz. Mit einem Wert von 67,08 EUR bewegte sich die Henkel vz-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die Henkel vz-Aktie um 11:45 Uhr im XETRA-Handel bei 67,08 EUR. In der Spitze legte die Henkel vz-Aktie bis auf 67,24 EUR zu. In der Spitze fiel die Henkel vz-Aktie bis auf 66,82 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 66,84 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 49.933 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Am 19.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 78,84 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,53 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 08.11.2022 auf bis zu 60,64 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 68,60 EUR je Henkel vz-Aktie aus.

Am 04.05.2023 hat Henkel vz die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite standen 5.509,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.271,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Henkel vz am 09.11.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 14.11.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz im Jahr 2023 4,27 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

