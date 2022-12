Henkel vz Aktie News: Henkel vz zeigt sich am Vormittag freundlich

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 66,04 EUR zu. Die Henkel vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 66,24 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 65,66 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 9.619 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Am 17.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 83,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Kursplus von 20,82 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 29.04.2022 auf bis zu 56,56 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 16,76 Prozent würde die Henkel vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 67,93 EUR je Henkel vz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Henkel vz am 08.11.2022 vor. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.642,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.958,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 07.03.2023 terminiert. Am 22.02.2024 wird Henkel vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Henkel vz-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 4,04 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Henkel-Aktie etwas leichter: Russland-Geschäft für einen Verkauf abgespaltet

Ausbau von Strom aus Solarenergie: Henkel koopiert mit spanischem Energieunternehmen - Henkel-Aktie etwas tiefer

Henkel-Aktie kaum bewegt: Henkel gibt Zahnpasta-Marken an Katjes weiter

Ausgewählte Hebelprodukte auf Henkel KGaA St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel KGaA St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel KGaA St.

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA