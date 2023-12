Henkel vz Aktie News: Henkel vz verzeichnet am Vormittag Verluste

Kursverlauf

Die Aktie von Henkel vz gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Henkel vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 72,56 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 72,56 EUR. Bei 72,48 EUR markierte die Henkel vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 72,80 EUR. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.032 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.05.2023 auf bis zu 78,84 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,65 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.01.2023 bei 63,08 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Henkel vz-Aktie 15,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Henkel vz-Aktie im Durchschnitt mit 70,36 EUR.

Henkel vz gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz lag bei 5.609,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.642,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 04.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 20.02.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Henkel vz-Aktie in Höhe von 4,34 EUR im Jahr 2023 aus.

