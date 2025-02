Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Henkel vz. Zuletzt stieg die Henkel vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 84,26 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Henkel vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 84,26 EUR nach oben. Bei 84,48 EUR erreichte die Henkel vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 84,36 EUR. Bisher wurden via XETRA 11.217 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 86,92 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Henkel vz-Aktie somit 3,06 Prozent niedriger. Bei 66,86 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Verlust von 20,65 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,99 EUR. Im Vorjahr erhielten Henkel vz-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 87,55 EUR je Henkel vz-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Henkel vz am 05.03.2020. Das EPS belief sich auf 1,02 EUR gegenüber 1,02 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 4,95 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Henkel vz-Bilanz für Q4 2024 wird am 11.03.2025 erwartet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 11.03.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Henkel vz-Gewinn in Höhe von 5,35 EUR je Aktie aus.

