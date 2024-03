Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittwochmittag mit roten Vorzeichen

Henkel vz im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Henkel vz. Zuletzt fiel die Henkel vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 72,62 EUR ab.

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 72,62 EUR. Die Henkel vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 72,58 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 72,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 38.645 Henkel vz-Aktien.

Am 20.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,84 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,57 Prozent hinzugewinnen. Am 05.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,88 EUR. Mit Abgaben von 9,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Henkel vz-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,93 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 71,45 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Henkel vz am 09.11.2023 vor. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,14 Prozent auf 5.609,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.976,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Henkel vz am 08.05.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 07.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,68 EUR je Henkel vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsende zurück

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX liegt zum Ende des Montagshandels im Plus

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX notiert nachmittags im Minus