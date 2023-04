Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Henkel 69,04 EUR

Der Henkel vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 75,46 EUR. Im Tief verlor die Henkel vz-Aktie bis auf 75,46 EUR. Bei 76,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 54.875 Henkel vz-Aktien.

Am 19.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 76,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 0,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 56,56 EUR. Dieser Wert wurde am 30.04.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 33,42 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 65,58 EUR an.

Am 07.03.2023 hat Henkel vz die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Umsatzseitig wurden 5.976,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 4.958,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Henkel vz am 04.05.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 08.05.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Henkel vz im Jahr 2023 3,94 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

