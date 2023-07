Henkel vz Aktie News: Henkel vz büßt am Donnerstagmittag ein

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Henkel vz. Zuletzt fiel die Henkel vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 70,64 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 70,64 EUR. Im Tief verlor die Henkel vz-Aktie bis auf 70,58 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 70,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 76.076 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Am 19.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,84 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 11,61 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 59,12 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Henkel vz-Aktie 16,31 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 67,18 EUR für die Henkel vz-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Henkel vz am 04.05.2023. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.509,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.092,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 10.08.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 14.08.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,09 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

