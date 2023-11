Henkel vz Aktie News: Henkel vz verliert am Montagvormittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Henkel vz gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Henkel vz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 70,78 EUR ab.

Die Henkel vz-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 70,78 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Henkel vz-Aktie bei 70,26 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 71,22 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 23.437 Henkel vz-Aktien.

Am 19.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 78,84 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 11,39 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 63,08 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,88 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 69,64 EUR.

Am 09.11.2023 hat Henkel vz die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,58 Prozent auf 5.609,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.642,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Henkel vz am 04.03.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 20.02.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Henkel vz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,41 EUR fest.

