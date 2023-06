Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Mittwochmittag südwärts

Aktien in diesem Artikel Henkel 63,92 EUR

Die Henkel vz-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 72,76 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Henkel vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 72,68 EUR aus. Bei 73,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 48.973 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,84 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.05.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,36 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.07.2022 bei 58,32 EUR. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 19,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 65,50 EUR.

Henkel vz ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Henkel vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.509,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.092,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 10.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Henkel vz veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 14.08.2024.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Henkel vz ein EPS in Höhe von 4,49 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

