Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag mit Abschlägen

Um 15:52 Uhr rutschte die Henkel vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 72,56 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Henkel vz-Aktie bis auf 72,14 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 73,10 EUR. Bisher wurden heute 137.782 Henkel vz-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.05.2023 bei 78,84 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Henkel vz-Aktie somit 7,97 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,32 EUR. Dieser Wert wurde am 01.07.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Henkel vz-Aktie 19,63 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 65,50 EUR.

Am 04.05.2023 hat Henkel vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Umsatzseitig wurden 5.509,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 5.092,00 EUR umgesetzt.

Am 10.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 14.08.2024 erwartet.

Experten taxieren den Henkel vz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,49 EUR je Aktie.

Beiersdorf-Aktie deutlich im Plus: Positive Analystenstimmen sorgen für Kauflaune

Henkel-Aktie in Grün: Henkel will Preise weiter erhöhen

Analysten sehen bei Henkel vz-Aktie weniger Potenzial

