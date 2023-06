Henkel vz Aktie News: Henkel vz tritt am Vormittag auf der Stelle

Aktien in diesem Artikel Henkel 63,92 EUR

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:05 Uhr die Henkel vz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 73,00 EUR. In der Spitze gewann die Henkel vz-Aktie bis auf 73,10 EUR. Das Tagestief markierte die Henkel vz-Aktie bei 72,98 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 73,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.131 Henkel vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,84 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.05.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,00 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 58,32 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 65,50 EUR angegeben.

Am 04.05.2023 äußerte sich Henkel vz zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal hat Henkel vz 5.509,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.092,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Henkel vz am 10.08.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 14.08.2024 dürfte Henkel vz die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Henkel vz-Gewinn in Höhe von 4,49 EUR je Aktie aus.

