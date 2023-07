Henkel vz Aktie News: Henkel vz zeigt sich am Mittag freundlich

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Henkel vz. Das Papier von Henkel vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 70,64 EUR.

Um 11:47 Uhr sprang die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 70,64 EUR zu. In der Spitze legte die Henkel vz-Aktie bis auf 71,08 EUR zu. Bei 71,08 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 41.122 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Am 19.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 78,84 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Henkel vz-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 59,12 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 16,31 Prozent würde die Henkel vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 67,09 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Henkel vz am 04.05.2023. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.509,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.092,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Henkel vz am 10.08.2023 vorlegen. Am 14.08.2024 wird Henkel vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,08 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.

