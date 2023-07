Henkel vz Aktie News: Henkel vz steigt am Nachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Henkel vz gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 70,86 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 0,5 Prozent auf 70,86 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Henkel vz-Aktie bisher bei 71,08 EUR. Bei 71,08 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 166.795 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (78,84 EUR) erklomm das Papier am 19.05.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 11,26 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2022 auf bis zu 59,12 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,57 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 67,09 EUR an.

Henkel vz ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.509,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.092,00 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 10.08.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 14.08.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Henkel vz ein EPS in Höhe von 4,08 EUR in den Büchern stehen haben wird.

