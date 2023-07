Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Freitagvormittag mit Kursplus

Kursentwicklung

Die Aktie von Henkel vz zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Henkel vz-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 71,00 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Henkel vz-Aktie bei 71,08 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 71,08 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.054 Henkel vz-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.05.2023 auf bis zu 78,84 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,04 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (59,12 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 16,73 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 67,09 EUR je Henkel vz-Aktie aus.

Henkel vz ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,19 Prozent auf 5.509,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.092,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Henkel vz rechnen Experten am 14.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,08 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Geschichte des DAX: Diese Aktien gehören zu den ewigen DAX-Werten - interessante Umfirmierungen berücksichtigt

DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Henkel vz verdient

DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in Henkel vz angefallen