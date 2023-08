Henkel vz Aktie News: Henkel vz steigt am Vormittag

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Henkel vz. Das Papier von Henkel vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 72,28 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Henkel vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 72,28 EUR. Die Henkel vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 72,28 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 72,14 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 8.314 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Am 19.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 78,84 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 9,08 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 59,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 69,00 EUR an.

Henkel vz veröffentlichte am 04.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.509,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.271,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 09.11.2023 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 14.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,24 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.

