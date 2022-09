Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittwochnachmittag im Plus

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 61,86 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Henkel vz-Aktie bei 62,40 EUR. Bei 61,18 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 143.988 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 17.01.2022 auf bis zu 83,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,83 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.04.2022 bei 56,56 EUR. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 9,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 71,13 EUR.

Henkel vz gewährte am 15.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.271,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.968,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Henkel vz am 08.11.2022 präsentieren. Henkel vz dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 14.11.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Henkel vz-Gewinn für das Jahr 2022 auf 3,81 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA