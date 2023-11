Henkel vz Aktie News: Henkel vz steigt am Dienstagnachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Henkel vz gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Henkel vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 70,10 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 70,10 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Henkel vz-Aktie sogar auf 70,16 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 69,76 EUR. Bisher wurden via XETRA 148.747 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 78,84 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 12,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.01.2023 bei 63,08 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 69,55 EUR aus.

Henkel vz veröffentlichte am 09.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Henkel vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.609,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.642,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 20.02.2025 werfen.

Experten taxieren den Henkel vz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,41 EUR je Aktie.

