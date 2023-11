Henkel vz Aktie News: Henkel vz zeigt sich am Vormittag gestärkt

So entwickelt sich Henkel vz

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Henkel vz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 69,96 EUR zu.

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 69,96 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Henkel vz-Aktie bei 69,96 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 69,76 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 10.621 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Am 19.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,84 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,69 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 63,08 EUR am 09.01.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 9,83 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 69,55 EUR je Henkel vz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Henkel vz am 09.11.2023. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,58 Prozent auf 5.609,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 5.642,00 EUR umgesetzt.

Am 04.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 20.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,40 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.

