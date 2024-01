Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Montagnachmittag billiger

So entwickelt sich Henkel vz

Die Aktie von Henkel vz gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Henkel vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 71,88 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 71,88 EUR. In der Spitze fiel die Henkel vz-Aktie bis auf 71,60 EUR. Bei 72,72 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 120.132 Henkel vz-Aktien.

Bei 78,84 EUR erreichte der Titel am 19.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 9,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 64,06 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.01.2023). Mit Abgaben von 10,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Henkel vz-Aktie bei 70,36 EUR.

Am 09.11.2023 äußerte sich Henkel vz zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Umsatzseitig standen 5.609,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Henkel vz 5.642,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Henkel vz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 04.03.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 20.02.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,35 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Henkel vz-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Bewertung

Handel in Frankfurt: LUS-DAX liegt im Plus

Freundlicher Handel: DAX mit positivem Vorzeichen