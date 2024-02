Henkel vz Aktie News: Henkel vz verbilligt sich am Donnerstagmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 71,02 EUR.

Die Henkel vz-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 71,02 EUR abwärts. Die Henkel vz-Aktie sank bis auf 70,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 71,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 61.879 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.05.2023 bei 78,84 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 65,02 EUR am 20.03.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Henkel vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,90 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 70,45 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Henkel vz am 09.11.2023. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.609,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.642,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 04.03.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 07.05.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Henkel vz ein EPS in Höhe von 4,36 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Henkel vz-Analyse: So bewertet Bernstein Research die Henkel vz-Aktie

DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Henkel vz-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Schwacher Handel: LUS-DAX legt mittags den Rückwärtsgang ein