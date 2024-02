Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Donnerstagvormittag im Aufwind

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Henkel vz. Zuletzt stieg die Henkel vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 71,34 EUR.

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 71,34 EUR. Die Henkel vz-Aktie legte bis auf 71,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 71,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 11.741 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Bei 78,84 EUR erreichte der Titel am 20.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,51 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 65,02 EUR am 20.03.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,86 Prozent.

Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,90 EUR je Henkel vz-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 70,45 EUR an.

Henkel vz veröffentlichte am 09.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,58 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5.609,00 EUR im Vergleich zu 5.642,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Henkel vz am 04.03.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,36 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

