Henkel vz Aktie News: Henkel vz gewinnt am Freitagmittag an Boden

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Henkel vz. Zuletzt wies die Henkel vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 71,94 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 11:47 Uhr sprang die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 71,94 EUR zu. In der Spitze gewann die Henkel vz-Aktie bis auf 72,08 EUR. Bei 71,22 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 90.557 Henkel vz-Aktien.

Am 20.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,84 EUR an. 9,59 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 05.10.2023 auf bis zu 65,88 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 8,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Henkel vz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,85 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,93 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 71,45 EUR an.

Am 09.11.2023 hat Henkel vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Umsatz wurde auf 5.609,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.976,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 07.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,68 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

