Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Freitagvormittag nahezu unverändert

Henkel vz im Blick

Die Aktie von Henkel vz zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Henkel vz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 71,26 EUR.

Mit einem Kurs von 71,26 EUR zeigte sich die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel um 09:04 Uhr kaum verändert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Henkel vz-Aktie bei 71,44 EUR. Bei 71,18 EUR markierte die Henkel vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 71,22 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 10.326 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,84 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.05.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Henkel vz-Aktie. Am 05.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,88 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Henkel vz-Aktie 8,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,93 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 71,45 EUR an.

Am 09.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.609,00 EUR – das entspricht einem Minus von 6,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.976,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 07.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Henkel vz im Jahr 2024 4,68 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX am Donnerstagnachmittag mit grünem Vorzeichen

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX am Donnerstagnachmittag im Plus

Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich mittags schwächer