Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittwochmittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Henkel vz zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Die Henkel vz-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 84,22 EUR.

Anleger zeigten sich um 11:47 Uhr bei der Henkel vz-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 84,22 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Henkel vz-Aktie bei 84,46 EUR. In der Spitze büßte die Henkel vz-Aktie bis auf 83,90 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 84,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 39.316 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 21.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 84,90 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,81 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,88 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 21,78 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Henkel vz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,96 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 79,18 EUR angegeben.

Am 05.03.2020 legte Henkel vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,02 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Henkel vz noch ein Gewinn pro Aktie von 1,02 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 6,16 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

